Чем опасны для здоровья офисные принтеры

Такое заявление сделала группа исследователей из Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета имени Страдыня. Ученые решили узнать состав воздуха в офисных помещениях, в которых часто печатают документы.

В ходе исследования выяснилось, что при плохой вентиляции в кабинетах, в которых принтеры и копиры работают практически без остановки, содержится повышенная концентрация флюорополимеров .

«Если, условно говоря, в чистых помещениях, где нет техники, концентрация вредной пыли равна 1880 микрочастиц на кубический сантиметр, то в офисах, напичканных этой техников, может быть свыше 14 500 микрочастиц. Разница просто огромна», - подытоживают исследователи.

Главный источник пыли в рабочих помещениях – тонеры (краски). В их составе используются различные смеси графита, смолы, железного порошка и пр. Все это при печати оседает в воздухе.

Работа, связанная с печатью документов, может привести к головным болям, раздражению кожи, слизистых оболочек, кашлю, вялости и сонливости, а также почечной недостаточности, повышению температуры и даже отравлению (реакции на бензол). В некоторых случаях флюорополимеры могут способствовать даже образованию раковых клеток

Важно:

Немецкие ученые, проводившие проверку качества тонеров, обнаружили, что в продукции некоторых производителей предельно допустимая норма оловосодержащих соединений была превышена более чем в 20 раз! В этих же красках были найдены ядовитые вещества трибутил и дибутил. Эти химические соединения могут нарушить гормональную систему человека.

Пыль от тонеров в десятки раз гораздо мельче, чем бытовая. Именно поэтому она проникает глубоко в легкие. Но, в отличие от дорожной пыли, которую легкие человека ее не распознают и не выкашливают, а значит, тонерная пыль продолжает накапливаться в человеческом организме.

Последствия работы с принтерами и копировальными аппаратами проявляются не сразу. Они могут дать о себе знать и через 10, и через 20 лет. астма, силикоз и прочие заболевания дыхательных путей – все это может быть последствием неправильно организованной работы с документами.

Эксперимент, проведенный исследователями на лабораторных мышах, подтвердил их самые худшие опасения. Грызуны, которые находились рядом с офисной техникой, спустя непродолжительное время начали задыхаться, а их иммунитет заметно снизился. Исходя из этого, ученые не рекомендуют работать с документами в тесных, мало проветриваемых кабинетах. Иначе служащие могут потерять здоровье навсегда.

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