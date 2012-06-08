Тернопольская детская больница получила новое медоборудование

Тернопольская городская детская больница получила новое медицинское оборудование на 60 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, новое современное оборудование больницы вручили городской председатель Сергей Надал совместно с руководителем благотворительного фонда семьи Шинке «С Любовью и милосердием» Владимир Шинке. Детская коммунальная больница получила аппарат низкочастотной электротерапии «Радиус-01 Интер СМ» для лечения различных заболеваний методом электротерапии, а также переносной аппарат УВЧ-30.03 для местного лечебного влияния электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты

«В первую очередь хочу пожелать всем деткам быть здоровыми. Благодарю врачей и благотворителей, благодаря которым дети нашего города смогут выздоравливать быстрее. Реальная забота о детях, убережение их от негативных влияний сегодняшнего дня делает лучше, добрее, милосерднее и нас самих», – сказал во время передачи оборудование С.Надал.

Как отметил главный врач Роман Кныш, данное оборудование в больнице уже долгое время с нетерпением ждали. Безусловно, он поблагодарил власть города и благотворительную организацию за улучшение материальной базы больницы.