Черниговщина: сильный ветер сорвал крышу с райбольницы
14:01, 08 июня 2012Зарубежные новости
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Повреждено 300 кв м кровли
В Черниговской области сильный ветер сорвал крышу с райбольницы. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
В г. Бобровица вчера в результате порыва сильного ветра с кровли основного корпуса Бобровицкой центральной районной больницы был сорван шифер и повреждено около 300 кв. м кровли.
Причиненный ущерб устанавливается. Электро-, газо- и водоснабжение не нарушено, погибших и травмированных нет. На объекте начались аварийно-восстановительные работы.
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