Черниговщина: сильный ветер сорвал крышу с райбольницы

В Черниговской области сильный ветер сорвал крышу с райбольницы. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В г. Бобровица вчера в результате порыва сильного ветра с кровли основного корпуса Бобровицкой центральной районной больницы был сорван шифер и повреждено около 300 кв. м кровли.

Причиненный ущерб устанавливается. Электро-, газо- и водоснабжение не нарушено, погибших и травмированных нет. На объекте начались аварийно-восстановительные работы.