Летом к своему здоровью нужно относиться особенно внимательно

С наступлением летнего сезона, а особенно в жаркие дни, учащаются случаи сложных заболеваний, которые нередко имеют летальный исход. За многолетними наблюдениями медиков, жгучее солнце и горячий воздух негативно влияют на человеческий организм, особенно на состояние здоровья пожилых людей, с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, а также детей.

В жаркий день время от времени возникает желание напиться холодного, погрузиться на длительное время в пруд, бассейн или бурную реку, охладиться под струей холодной воды. Трагические случаи, которые происходят в летнюю пору, вызваны преимущественно необдуманными действиями самих же пострадавших или людей, в кругу которых они отдыхали. Украинские медики разработали рекомендации, соблюдая которые вы облегчите себе и труд, и отдых в жаркие погодные условия, они помогут позаботиться и о состоянии здоровья.

·Не злоупотреблять солнечными ваннами! Врачи считают самым полезным временами для их принятия — 10-11 часов утра и после 17-ти.

Ограничить пребывание на солнце лицам пожилого возраста и тем, кто употребляет некоторые лекарства, например, сульфаниламидные препараты, биологически активные добавки, гормональные препараты и тому подобное.

· С малышами лучше гулять в тени и время от времени увлажнять им тело влажным платком.

· Обязательно постоянно поддерживать надлежащий водный баланс: выпивать в сутки не менее 3 литров жидкости, лучше всего - воду с соком лимона или квас (от сладкой воды может повыситься артериальное давление).

· Холодное пиво употреблять не желательно - оно увеличивает нагрузку на сердце.

· Употребление более крепких алкогольных напитков в жару категорически противопоказано, потому лучше отказаться от массовых празднований.

· На ночь желательно пить отвар мяты - он положительно влияет на общее состояние организма, возобновляет работу нервной системы, сосудов, является общеукрепляющим средством.

Хорошее спасение в жару - кондиционер, если же его нет, как один из вариантов - завешивать окна мокрыми простынями. ·

Спутниками жары считаются солнечный и тепловой удары. Значительный перегрев организма сопровождается нарушением водно-электролитного обмена, циркуляторными расстройствами, периваскулярным и перицелюлярным отеками, мелкоточковыми кровоизлиянием в мозг, который приводит к потере сознания с возможными негативными последствиями.

Когда же появляются хоть некоторые из симптомов: общая слабость, разбитость, головная боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота, гиперемия кожи, ускоренные пульс и дыхание, повышена температура тела, заторможенное психическое состояние или психомоторное возбуждение, потеря сознания, иногда возникают судороги - это свидетельствует о том, что развивается угроза для жизни.

У детей грудного возраста учащаются при этом диспепсические расстройства (блевота, диарея), температура тела резко повышается, черты лица заостряются, общее состояние быстро ухудшается, сознание стает менее ясным, возникают судороги, кома.

Неотложная помощь: Больного следует немедленно вынести в прохладное место, обеспечить продвижение свежего воздуха, освободить от одежды, дать выпить холодной воды, на голову положить холодный компресс. В более тяжелых случаях необходимо обвертеть потерпевшего простыней, смоченной в холодной воде, облить прохладной водой, положить лед на голову и паховые участки.

Если после проведенных мероприятий состояние больного не улучшился, необходимо вызывать "скорую медицинскую помощь".

Будьте внимательные и берегите самое ценное всего в жизни - здоровье свое, своих родных и близких!

Вера Онопко