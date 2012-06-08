Минус 2,5 килограмма за три дня

13:10, 08 июня 2012
Зарубежные новости
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Диета предотвращая чувство голода

Предлагаем вашему вниманию диету, способную «убрать» 2,5 килограмм лишнего веса всего за три дня. При этом, диета включает в себя пять приемов пищи, тем самым предотвращая чувство голода

 

Первый завтрак включает в себя:  чай с лимоном,  одну чайную ложку меда и 150г обезжиренного творога.

 

 Второй завтрак состоит из стакана   кислого сока (апельсиновый, яблочный и т.д.) и 125 г диетического йогурта.

 

Но, осторожнее с этой диетой следует быть людям, у которых имеются какие-либо хронические заболевания, а также тем, у кого аллергия на мед.

 

Обед должен состоять из 200г клубники, 200г отварной цветной капусты, одной чайной ложки меда и  чашечки теплого чая.

 

На полдник съешьте один апельсин.

 

Ужин состоит из стакана обезжиренного кефира и одной чайной ложкой меда.

В перерывах между приемами пищи не отказывайте себе в неограниченном количестве  чая, слабоминерализованной  воды и кислых соков.

 

Представленная диета очень короткая и совершенно не вредна для здоровья.

С данной диетой нужно быть осторожным тем, кто страдает аллергическими реакциями на мед.

ladyhealth.com.ua

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