Минус 2,5 килограмма за три дня
Диета предотвращая чувство голода
Предлагаем вашему вниманию диету, способную «убрать» 2,5 килограмм лишнего веса всего за три дня. При этом, диета включает в себя пять приемов пищи, тем самым предотвращая чувство голода
Первый завтрак включает в себя: чай с лимоном, одну чайную ложку меда и 150г обезжиренного творога.
Второй завтрак состоит из стакана кислого сока (апельсиновый, яблочный и т.д.) и 125 г диетического йогурта.
Но, осторожнее с этой диетой следует быть людям, у которых имеются какие-либо хронические заболевания, а также тем, у кого аллергия на мед.
Обед должен состоять из 200г клубники, 200г отварной цветной капусты, одной чайной ложки меда и чашечки теплого чая.
На полдник съешьте один апельсин.
Ужин состоит из стакана обезжиренного кефира и одной чайной ложкой меда.
В перерывах между приемами пищи не отказывайте себе в неограниченном количестве чая, слабоминерализованной воды и кислых соков.
Представленная диета очень короткая и совершенно не вредна для здоровья.
С данной диетой нужно быть осторожным тем, кто страдает аллергическими реакциями на мед.