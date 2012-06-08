Минус 2,5 килограмма за три дня

Предлагаем вашему вниманию диету, способную «убрать» 2,5 килограмм лишнего веса всего за три дня. При этом, диета включает в себя пять приемов пищи, тем самым предотвращая чувство голода

Первый завтрак включает в себя: чай с лимоном, одну чайную ложку меда и 150г обезжиренного творога.

Второй завтрак состоит из стакана кислого сока (апельсиновый, яблочный и т.д.) и 125 г диетического йогурта.

Но, осторожнее с этой диетой следует быть людям, у которых имеются какие-либо хронические заболевания, а также тем, у кого аллергия на мед.

Обед должен состоять из 200г клубники, 200г отварной цветной капусты, одной чайной ложки меда и чашечки теплого чая.

На полдник съешьте один апельсин.

Ужин состоит из стакана обезжиренного кефира и одной чайной ложкой меда.

В перерывах между приемами пищи не отказывайте себе в неограниченном количестве чая, слабоминерализованной воды и кислых соков.

Представленная диета очень короткая и совершенно не вредна для здоровья.

С данной диетой нужно быть осторожным тем, кто страдает аллергическими реакциями на мед.

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