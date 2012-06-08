Чем опасны "быстрые" каши

Налегая на овсянку, легко располнеть, и тогда она будет не препятствовать, а помогать развитию болезней сердца и диабета.

У мгновенных каш есть ещё одно слабое место. В отличие от скучного геркулеса они содержат очень привлекательную приманку — ягоды или фрукты. Как правило, это маскарад — доза их очень невелика, а вкус создают не они сами, а ароматизаторы, идентичные натуральным, пишет www.antirak-center.ru. Идентичные — не значит натуральные: природные молекулы практически всегда отличаются от своих синтетических копий. Поэтому старайтесь покупать просто овсянку, а замороженные ягоды и фрукты можно добавлять по вкусу круглый год. И деньги сэкономите, и полезнее.

Дневная доза бета-глюкана — 3 грамма. Столько его содержится в 50–60 граммах геркулесовых хлопьев. Но любые овсяные каши лучше есть не каждый день, ведь бета-глюкан можно получить и из других продуктов. Он есть в зерновом хлебе или хлебе грубого помола. Неплохо, если этот хлеб будет содержать зёрна ячменя и овсянки — в них бета-глюкана особенно много. Есть он в пророщенных зёрнах пшеницы, отрубях, мюсли и даже в пиве. Не забывайте и о пектинах, содержащихся во фруктах и ягодах, эти волокна тоже снижают холестерин.