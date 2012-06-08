Индия стремительно захватывает мировой фармрынок

Еще совсем недавно фармацевтический рынок лихорадило от новостей о том, что одна из самых крупных в Индии фармкопаний Cipla Ltd. заявила о беспрецедентном снижении цен на противоопухолевые лекарственные препараты (снижение цен на некоторые лекарства должно составить около 75%).

Теперь же новые отчеты заставили мировые фармгиганты задуматься над стратегией развития бизнеса. Компания Barclays Capital Equity Research (подразделение банка Barclays Bank Plc) подсчитала: с 2012 по 2014 финансовый год среднегодовой темп роста индийского фармацевтического рынка составит 15,3%, сообщает "Фармацевтический вестник".

Рост будет осуществляться, в частности, за счет вывода на рынки новой продукции, повышения эффективности работы медпредставителей и благоприятного ценового климата. Правда, палки в колеса может поставить Национальное агентство по ценообразованию на фармпродукцию Индии (NPPA), заявляет аналитик Баладжи Прасад.

К примеру, согласно новому законопроекту о национальной политике в области ценообразования на фармпродукцию, максимальная цена на препарат должна представлять средний показатель, высчитанный из цен трех ведущих брендов. Фармпроизводители уже выказывают обеспокоенность относительно этого правила. Плюс, расширен список препаратов, цены на которые контролирует государство.