Эпидемиологи ожидают вспышки особо агрессивного вируса гриппа

Два штамма гриппа, опасные для пожилых людей и детей, дадут о себе знать этой зимой, говорят специалисты. Случаи заболевания одним из типов H3N2, поражающим пожилых людей, уже были зафиксированы в Новой Зеландии.

Доктор Лэнс Дженнингс полагает, что стоит подготовиться к массовой вспышке инфекции, которая может унести жизни десятков человек. Также ожидается, что зимой активизируется грипп типа В, чрезвычайно опасный для детей, пишет www.med2.ru.

Еще в октябре ВОЗ приняла решение, какие штаммы будут включены в сезонные вакцины от гриппа. Согласно официальным рекомендациям, пока можно не делать прививки, подождав до холодного сезона. Однако доктор Дженнингс напоминает: активность гриппа может резко возрасти, а на выработку иммунитета требуется до двух недель после иммунизации.

Между тем, представитель гонконгского Минздрава бьют тревогу: в конце недели двухлетний мальчик попал в больницу. До сих пор его состояние оценивается как тяжелое. Причина - заражение вирусом A(H5N1), сообщает Xinhua.

Родители мальчика решили обратиться за медицинской помощью, когда у того развились фебрильные судороги. До этого фиксировался насморк. Также на данный момент в группе риска находятся еще 80 человек. В ней у двоих появились респираторные симптомы.