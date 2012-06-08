Продукты для ускорения обмена веществ

Чтобы эффективно сбрасывать вес не нужно ограничивать себя в еде, а тем более голодать, лучше включи в свой рацион три супер-продукта, которые помогают ускорить метаболизм. При обезвоживании обмен веществ замедляется, поэтому не забывай в течение дня пить достаточное количество воды / shutterstock Когда наш обмен веществ работает хорошо, то есть метаболизм высок, все жиры сжигаются, а при низком уровне метаболизма, наоборот, начинается сбережение жира. Если у тебя есть лишний вес, значит, твой обмен веществ нарушен, и необходимо его восстановить, ускорить с помощью продуктов.

Улучшить метаболизм помогают:

Зеленый чай улун

В ходе исследований было доказано, что благодаря высокому содержанию полифенолов этот чай ускоряет обмен веществ и тем самым способствует снижению веса. Употребление четырех чашек (примерно литр) улуна в день усиливает метаболизм на 5 %.

Какао-бобы

Вопреки расхожему мнению от какао-бобов не полнеют, а худеют. Главное – употреблять их по науке.

Не шоколад и не конфеты, в которых содержатся масло и сахар, а именно какао-бобы будут вашим верным помощником в борьбе за стройное тело. Эти бобы богаты кофеином и магнием, которые ускоряют метаболизм. В них содержатся вещества, способствующие усиленному синтезу гормонов радости – эндорфина и серотонина. А эти гормоны, как известно, борются со стрессом, который снижает обмен веществ в организме.

Для достижения хорошего эффекта рекомендуется принимать от 40 до 80 граммов какао-бобов в день. Превышать дозу не стоит, наступит обратный эффект – при всей своей прелести эти бобы богаты маслами и жирами, а значит, очень калорийны.

Простая вода

При обезвоживании процесс метаболизма замедляется. Если нам не хватает жидкости, то ткани испытывают дефицит и кислорода, и питательных веществ, поскольку объем циркулирующей крови зависит именно от количества жидкости в организме. Поэтому так важно соблюдать водный баланс и пить не менее 2 литров воды в день. Не газированная, не минеральная, а самая обычная питьевая вода ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса.

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