Пресс-конференция на тему: “Станет ли возможным доступ к лечению СПИДа для ВИЧ-позитивных задержанных в Украине?”, посвященная проблеме доступа к жизненно важным лекарствам ВИЧ-позитивным и больным СПИДом людям, попавшим в условия временного задержания (ареста). Участники: руководитель национального адвокационного проекта Виктория Бондарь; первый зам.министра здрвоохранения Александр Орда; зам.министра, начальник милиции общественной безопасности Василий Фатхутдинов; и человек ,живущий с ВИЧ-инфекцией (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 227-35-30, 8 066 638-63-10, inna_boyko@list.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.