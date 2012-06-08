Женщинам, стремящимся похудеть, строго запрещается голодать

Римма Мойсенко - врач-диетолог, руководитель медицинского центра Риммарита, рассказывает, чем может грозить отказ от завтрака и вообще нерегулярный прием пищи.

"Дело еще в том, что для большинства женщин диета становится навязчивой идеей. Я не знаю, например, женщины, которая хотя бы раз в жизни не садилась на диету. Большинство же подвергает себя этому истязанию как минимум, 2-4 раза в год. А то и вовсе временно отказываются от пищи.

Низкокалорийная диета - это, как ни странно, худший друг женской жировой клетки. Если бы женщины осознавали вред, который наносят своему организму, они никогда не стали бы этого делать. Как только ваши жировые клетки начинают понимать, что поступление калорий в организм уменьшилось, они бросают боевой клич и призывают жирообразующие ферменты приступить к своим обязанностям.

К сожалению, жирорасщепляющие ферменты не значатся в "списке приглашенных". Диета увеличивает размер ваших жировых клеток, заставляет их активней накапливать жир или медленнее сжигать его.

Если хотите иметь нормальный вес, употребляйте порции белка ежедневно (на обед - филе куриное (либо рыба) с гарниром из овощей, вечером - салат с морепродуктами или рыбой, либо порция обезжиренного творога с салатом из овощей). В качестве гарнира к белку обязательно кушайте не менее 500 граммов овощей в день.

Не забывайте о порции крупы 1 раз в день (лучше утром в виде каши либо хлопьев). На обед добавляйте сложные углеводы в виде крупы, бобовых, зернового бездрожжевого хлеба с отрубями (особенно в период перед началом месячного цикла). В ужин не употребляйте мясо и птицу, а лишь рыбу, морепродукты или творог.

Один раз в 7-10 дней устраивайте разгрузочный белковый день: 500 граммов обезжиренного творога и 1 литр кефира. Распределить на 5 приемов. Дополнительно пить воду и зеленый чай (не менее 1,5 литров в день). И два раза в неделю посещайте тренажерный зал либо занятия по системе пилатес. От этого мышцы будут укрепляться, а объемы падать".

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