Первая в мире вакцина от лихорадки Денге скоро выйдет на рынок

Французский фармгигант Sanofi обещает к 2015 году представить на суд общественности революционную вакцину против лихорадки Денге, сообщает Reuters. В сентябре уже должны быть озвучены результаты важного этапа испытаний, проводимого на 4000 детей в Таиланде, пишет www.med2.ru.

Sanofi вложил 350 миллионов долларов в новую фабрику, дабы получить вакцину. Но компания надеется быстро отбить инвестированные деньги и заработать миллиарды, что вполне возможно в случае успеха. Она собирается, в первую очередь, получить "добро" на реализацию в странах, где лихорадка является эндемиком. В их число входят Австралия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Мексика.

Известно: вакцинация предполагает введение трех доз препарата в течение года, что несколько осложняет распространение средства. Первичные тесты показали: вакцина инициирует стойкий иммунный ответ на четыре штамма Денге. По оценкам специалистов, эффективность разработки Sanofi составит 75-80%.