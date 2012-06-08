Кто более всех склонен к депрессии

Нейробиологи подтвердили классический тезис Зигмунда Фрейда о том, что депрессию от обычной печали отличает склонность к самобичеванию. Статья ученых появилась в журнале Archives of General Psychiatry, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Манчестерского университета, сотрудники которого принимали участие в работе, сообщает ТСН.

Классическое наблюдение Фрейда состоит в том, что человек в депрессии подвержен самобичеванию. Объектами исследования в новой работе выступали две группы людей - одна состояла из добровольцев, которые некоторое время назад прошли курс лечения от хронической депрессии, а другая - из людей, никогда не страдавшими от депрессии. Читайте: Депрессию признали лучшим лекарством от гриппа Участников эксперимента просили совершить что-то плохое в отношении близких и друзей, а потом рассказывать о своих впечатлениях психологам. Параллельно активность мозга добровольцев мониторили с помощью магнитно-резонансной томографии. Анализ данных позволил установить, что у людей, склонных к депрессии, участки мозга, ответственные за чувства и анализ поведения, связаны слабее, чем у здоровых добровольцев. По словам ученых, этот эффект можно объяснить следующим образом: в случае, когда подверженный депрессии человек делает какой-то поступок, он часто оказывается не в состоянии отграничить последствия собственного поведения от воздействия независящих от него причин. Как следствие, человек "принимает" всю вину на себя. Исследователи также отмечают, что в случае, когда добровольцы обвиняли в своих неприятностях кого-то другого, подобного разъединения в работе участков мозга не наблюдалось. Исследователи надеются, что новые результаты помогут в лечении депрессии. В будущем, возможно, удастся таким образом диагностировать предрасположенность к депрессии, получив первый "МРТ-маркер" этого заболевания.

