Как избавиться от страха во сне?

Страхи – это психологические травмы, пережитые в детстве и последующей жизни, которые остаются негативными отпечатками в памяти. Иногда нам кажется, что никаких страхов у нас нет, и с нами все в порядке. Такое заблуждение происходит, потому что психика эти негативные переживания подавляет в бессознательное. И как только появляется внешний раздражитель, страхи вновь дают о себе знать. Человек, нанесший психологическую травму, или проблемная ситуация, активируют подавленные переживания, извлекая их из бессознательного в обличие тревожных мыслей и негативных эмоций, пишет UkrLife.

В ночное время страхи дают о себе знать в виде беспокойных и даже кошмарных сновидений – так наше бессознательное отображает наши неразрешенные проблемы.

Страх, я считаю – одна из самых значимых психологических проблем. Страхи отравляют нашу жизнь, ограничивают возможности, и вызывают целый ряд психологических заболеваний.

Алкоголизм, наркомания, переедание – возникают все по той же причине. Мы заедаем и запиваем страхи, чтобы притупить их воздействие на нашу психику. Все это – разновидность антидепрессантов временно облегчающих существование.

К сожалению, есть основания говорить, что избавляться от страхов на уровне повседневного сознания крайне сложно. Психотерапевтические методы оказываются неэффективными, потому что страхи сидят в бессознательном, и нейтрализуются соответственно при погружении на бессознательный уровень. Для этого используется погружение в транс при помощи гипноза. Однако очень немногие люди поддаются гипнозу, а большинство попросту боятся таких техник.

Идея избавления от страхов во время сна пришла спонтанно, когда ко мне обратился клиент, изнуряемый от страха, причину которого обычными методами выявить не удавалось. Во время расспроса выяснилось, что клиент мучился от кошмарных сновидений, при анализе которых мы пришли к источнику переживания. Дело в том, что в свое время – в лихие 90-е у клиента был свой бизнес, которому угрожал крутой московский рэкетир. Все это осталось в далеком прошлом, однако в бессознательном клиента эта ситуация по-прежнему оставалась актуальной. Рэкетир продолжал приходить к нему во сне и угрожать расправой.

Этот пример наглядно отображает, как призраки прошлого отравляют нашу настоящую жизнь.

Я работал с клиентом дистанционно по Skype, т.к. мы живем в разных городах и странах. Онлайн-технологии позволяют прекрасно общаться, решать психологические проблемы и даже применять трансовые техники. Проблема заключалась в том, что клиент не мог войти в транс т.к. его страх препятствовал этому.

Честно говоря, я ощутил бессилие, и возможно, по этой причине, ко мне пришла авантюрная идея – поработать со страхом во время сна. Я исходил из посылки, что человеческая психика представляет собой разумную систему, которая сама способна решать проблемы на бессознательном уровне. Я разработал специальную методику и проинструктировал клиента, что ему следует делать перед сном, чтобы его бессознательное переработало его страх.

После первой ночи никаких ощутимых результатов не было – клиенту, по его словам, ничего не снилось. Однако после второй ночи, мы снова связались, и клиент рассказал следующее:

«Снится мне, что я – в каком-то баре, выпиваю. Вокруг – веселье, музыка, танцы. Мы болтаем с барменом, он подливает мне и говорит, что скоро должен прийти один человек. Я понял, что речь шла о том самом рэкетире, и снова ощутил злополучный страх. Появляются три человека – два бугая-телохранителя, а между ними – какое-то жалкое, мелюзговое существо – голова без туловища с маленькими отростками вместо рук и ног. Я сразу даже не понял, кто это, но когда вгляделся внимательней, оказалось – это был тот самый рэкетир, которого я боялся. Я ощутил жалость к этому существу и проснулся».

Клиент не сразу понял значение своего сна, но для меня это был шок – я даже не ожидал такого великолепного результата. Клиент больше не ощущал страха в отношении этого человека. Только жалость.

Что произошло? Бессознательное клиента получило перед сном установку – переработать страх. Негативное переживание было минимизировано и выражено в образе нового сна, где страшный рэкетир проявился в обличие жалкого уродца.

Это лишний раз подтверждает, что наша бессознательная сущность, мудрее и разумнее поверхностного ума. При помощи этой техники можно избавиться не только от страха, но и от обиды, ревности, злобы, чувства вины и других негативных переживаний.

Игорь Омов

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