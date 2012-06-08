Психопатия у ребенка: список признаков

10:55, 08 июня 2012
Зарубежные новости
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Видны уже в три года

Почти все дети время от времени агрессивно себя ведут. Но в отдельных случаях подобное поведение может стать предвестником настоящей психопатии. По словам специалистов, родителям стоит задуматься, если ребенок не испытывает сострадания, имеет садистские наклонности (например, по отношению к животным), не понимает, в чем провинился, не испытывает страха.
Стефан Скотт, профессор британского Института Психиатрии, уверен: психопатию реально диагностировать в возрасте всего трех лет. Он составил список, по которому родители смогут определить, насколько серьезен их случай, отмечает The Daily Mail.

Итак, возможно, у ребенка психическое расстройство, если он постоянно оскорбляет, причиняет боль и дерется с другими. Он также может красть или ломать чужие вещи, нарушать правила (убегать из дома, не ложиться спать в положенное время).

Когда его пытаются пристыдить, он не испытывает чувства вины, да и вообще не берет в расчет чувства других людей. Ребенку наплевать на свои успехи, как правило, внешне он неэмоционален, но проявляет эмоции для манипулирования другими.

Больной ребенок обвиняет в своих проступках окружающих и не желает брать на себя ответственность. При этом он ничего не боится, поэтому угрозы наказания на него не действуют. Зато его легко заинтересовать возможной наградой (личная заинтересованность всегда перевесит чужую).

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