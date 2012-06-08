Еще одно преимущество кофе

Специалисты Университета, что в Южной Флориде утверждают, что три чашки кофе в день способствуют защите от болезни Альцгеймера. Такие данные ученные смогли получить благодаря тестированию плазмы крови добровольцев.

Благодаря проведенному исследованию было доказано, что люди с плохой памятью и высоким уровень кофеина в своей крови, к завершению исследования не сталкивались с полной деменцией.

Результат был получен после обследования 124 человек возрастом от 65 до 88 лет. Наблюдение добровольцев длилось от 2 до 4 лет. Как оказалось, у людей которые страдали развивающейся деменцией показатели кофеина были в пределах 51%. Стоит подчеркнуть, что раньше уже была выявлена связь между кофе и болезнью Альцгеймера у мышей.

По ходу проведения эксперимента ни у кого из добровольцев, которые жаловались на деменцию, не был зафиксирован уровень кофеина в крови равный его количеству в нескольких чашках этого бодрящего напитка.

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