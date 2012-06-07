Комендантский час для детей в Кировограде уже отменили

Прокуратура Кировограда опротестовала решение городского совета от 5 июня о введении комендантского часа для несовершеннолетних в ночное время.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

6 июня городской голова Кировограда Александр Саинсус подписал решение сессии «Об ограничении пребывания в ночное время детей без сопровождения родителей, или лиц, которые их заменяют, в заведениях досуга, общественного питания, в игровых залах, компьютерных и интерактивных клубах, других развлекательных заведениях и общественных местах».

Прокуратура отмечает, что одобрительно оценивает начинания властей в проведении профилактики правонарушений среди молодежи и улучшения криминогенной ситуации в подростковой среде.

В то же время в ведомстве настаивают, что принятые положения грубо нарушают права детей на свободу передвижения, в частности, ст. 33 Конституции Украины.

Кроме того, указывается на декларативный характер принятого решения, поскольку за нарушениями ограничений пребывания в ночное время не предусмотрена ответственность.

Прокурорский протест останавливает действие опротестованного акта и должен быть рассмотрен в десятидневный срок со дня его поступления.