ВОЗ обеспокоена ростом случаев неизлечимой гонореи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала рационально использовать антибиотики при лечении гонореи. Как сообщает HealthCanal, международная организация выразила беспокойство по поводу приобретения возбудителями инфекции устойчивости к антимикробным препаратам.

По информации ВОЗ, к настоящему времени гонококки приобрели устойчивость к множеству классов антибиотиков. Микроорганизмы сохраняют чувствительность лишь к препаратам цефалоспоринового ряда. Однако в некоторых странах, среди которых Австралия, Великобритания, Норвегия, Франция, Швеция и Япония, были обнаружены возбудители, устойчивые к цефалоспоринам.

В связи с этим ВОЗ опубликовала руководство, в котором призвала не только корректно назначать антимикробные препараты, но и сосредоточить усилия на разработке альтернативных методов лечения гонореи. Кроме того, организация рекомендовала проводить тщательный мониторинг и регистрацию всех случаев устойчивости гонококков к антибиотикам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения гонореей составляют около четверти всех случаев заболеваний, передающихся половым путем, для которых разработаны эффективные методы лечения. Ежегодно в мире гонореей заражаются около 106 миллионов человек.

