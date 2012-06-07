ВОЗ обеспокоена ростом случаев неизлечимой гонореи
Нерационально используют антибиотики
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала рационально использовать антибиотики при лечении гонореи. Как сообщает HealthCanal, международная организация выразила беспокойство по поводу приобретения возбудителями инфекции устойчивости к антимикробным препаратам.
По информации ВОЗ, к настоящему времени гонококки приобрели устойчивость к множеству классов антибиотиков. Микроорганизмы сохраняют чувствительность лишь к препаратам цефалоспоринового ряда. Однако в некоторых странах, среди которых Австралия, Великобритания, Норвегия, Франция, Швеция и Япония, были обнаружены возбудители, устойчивые к цефалоспоринам.
В связи с этим ВОЗ опубликовала руководство, в котором призвала не только корректно назначать антимикробные препараты, но и сосредоточить усилия на разработке альтернативных методов лечения гонореи. Кроме того, организация рекомендовала проводить тщательный мониторинг и регистрацию всех случаев устойчивости гонококков к антибиотикам.
По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения гонореей составляют около четверти всех случаев заболеваний, передающихся половым путем, для которых разработаны эффективные методы лечения. Ежегодно в мире гонореей заражаются около 106 миллионов человек.