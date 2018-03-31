Медицинская практика была бы, наверное, очень скучной и печальной со всеми её болячками, если бы не курьезы, которые пациенты подкидывают в её копилку. Мы решили собрать самые забавные истории, связанные с употреблением различных препаратов, и составили «Топ-7 лекарственных курьёзов». В лучших жанрах интриги мы выстроили рейтинг, начиная с последнего места.

7 место: Сон на экзамене

Сон на лекции — явление рядовое. А на экзамене? Вова — прилежный студент, но во время летней сессии он уснул прямо на экзамене. Справедливости ради стоит сказать, что вины нашего героя в том не было. Просто накануне он сильно простыл. Чтобы снять симптомы, выпил перед экзаменом жаропонижающий порошок, сразу 2 пачки. «Но ведь это обычный порошок, как леденец от горла, только жидкий», — разводил руками Вова. Учиться тебе ещё, студент, и учиться: жаропонижающие порошки являются лекарственными препаратами и могут содержать компоненты, вызывающие сонливость. Давай зачетку, пока твердая «семь».

Инструкция: некоторые жаропонижающие препараты обладают седативным (подавляющим, снотворным) эффектом, потому не рекомендуется пить порошки перед работой, учебой и перед тем, как сесть за руль.

6 место: Желудок и реклама несовместимы

Рекламные слоганы настолько укоренились в нашей голове, что при первых болях в желудке или изжоге, мы сразу бежим покупать такие препараты. Нина Ф. жаловалась терапевту, что после ужина, выпив таблетку, ей стало ещё хуже, хотя она всё сделала, как в рекламе. Пришлось объяснять бедной женщине, что препарат содержит ферменты. От изжоги они не спасают. И вообще, основная цель препарата – помочь организму переварить и усвоить пищу.

Инструкция: показания к применению — нарушения переваривания пищи.

5 место: Добежать бы

Пятую позицию занимают слабительные препараты и история Жанны. Выпив в обед сразу две таблетки слабительного, она спокойно принялась за работу. Через 3 часа Жанна уже отпросилась домой. Передвигаться пришлось мелкими перебежками, с остановками для…. Цель была уже не просто добежать, а хотя бы донести «груз» от одного пункта назначения к другому.

Инструкция: принимать на ночь и не более одной таблетки.

4 место: Зажигательныйслучай

Кто хоть раз пользовался мазью для суставов, знает ее разогревающее свойство: ощущение, что больное место смазали красным перцем, заправили керосином и подожгли. Поэтому пользоваться им нужно очень осторожно. Жена Игоря А. долго смеялась сквозь слезы, прежде чем рассказала эту историю. Однажды у неё прихватило спину, и она попросила мужа смазать ей поясницу. Тот достал упаковку, вытряхнул тюбик и лопатку, выдавил крем на ладони и растер жену. Лучше бы он воспользовался лопаткой, как написано в инструкции: вроде рукам и ничего, но крем с них практически не смывается водой. Об этом Игорь А. узнал, когда пошел в туалет «по-маленькому»…. Жгло нашего героя знатно.

Инструкция: небольшое количество геля выдавить на лопатку и смазать больное место.

3 место: B6+B6=В12

Некоторым невдомек, что B2, B6, B12 и прочие — это названия каждого отдельного витамина. Когда доктор посоветовал Светлане принимать В12, она решила, что «12» — это мг. Купила в аптеке В6 и стала пить по 2 таблетки за раз. Дело чуть не кончилось гипервитаминозом. Благо она вовремя посетовала доктору, что витамины-то «не настоящие». Когда он разобрался в чем дело, то был сильно удивлен, впрочем, как и Светлана.

Инструкция: В2 участвует в защитной реакции организма при воспалениях, В6 отвечает за белковый обмен, а В12 повышает регенерацию тканей. (Разные витамины не заменяют друг друга!).

2 место: Болезненная эрекция

Кто хоть раз из мужчин не хотел побывать героем-любовником? Так и наш К. решил устроить чудесный вечер для новой подружки. Уходя с работы, он выпил таблетку. Как раз к моменту встречи подействует, думал он. Но подействовало раньше.

В метро пришлось отворачиваться к дверям, чтобы пассажиры не замечали «приподнятого» настроения К. «Ну, ничего, — радовался он. — Скоро всё свершится». Но и тут горе-любовнику не повезло. Девушка со свойственной ей легкомысленностью опоздала. Когда она приехала, К. переживал не самые приятные ощущения: кровь застоялась, и в области паха разлилась боль. Пришлось принимать срочные меры, но всё равно эрекция задержалась дольше обычного.

Инструкция: принимать примерно за час до полового акта.

1 место: Беременность от контрацептивов

Около половины беременностей оказываются незапланированными, а часть из них возникает и после приема контрацептивов. Но это не вина производителя или врача, а следствие неправильного приема препаратов и все то же нежелание читать инструкции!

Больше всего потряс опыт применения известного местного контрацептива, - эмоционально описанный на одном из женских форумов в Интернете Вероникой – «выпила таблеток даже больше, чем рекомендовано по инструкции, а после этого родила тройню, спасибо производителям этого надежного средства, помогли увеличить народонаселение!» Грамотный собеседник поправляет, мол, это таблетки влагалищные, но ему целый хор отвечает: да нет, есть и такие таблетки, которые надо внутрь употреблять, причем запивать только водой! Вот так, ни больше, ни меньше.

Причем, производитель информирует, что эффективность препарата напрямую зависит от правильности его применения. Во-первых, все формы препарата принимаются только вагинально (!) и подбираются индивидуально: кроме таблеток, которые подходят тем, у кого повышенная влагалищная секреция, существуют крем с дополнительным действием лубриканта (при сухости) и свечи для всех типов секреций. А во-вторых: 1 таблетка или свеча не дадут «безопасного веселья» на всю ночь. Не стоит забывать, что перед каждым новым контактом нужно ввести новую «порцию» препарата. Хотя некоторые «девчата» с форумов просто поражают: они советуют не обращать внимания на инструкции, и советуют кто во что горазд, руководствуясь собственным опытом. Видимо, Вероника доверилась подружкам больше, чем специалистам. Вот и заняла первую строчку нашего Топ-7. Всё-таки демографическую ситуацию в стране поправила.

Инструкция: все формы лекарства — крем, таблетки и свечи — применять вагинально, вводить за 5-10 минут до полового акта.

И как говорится, «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Ежегодно регистрируется масса случаев неправильного приема лекарств, которые заканчиваются куда менее весело, чем в нашем хит-параде фармацевтических курьёзов. Поэтому вывод один – не полагайтесь на непрофессиональные советы, чужой опыт и мнения, читайте инструкции сами!

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