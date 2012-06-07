Автобус со школьниками перевернулся в США
10:47, 07 июня 2012Зарубежные новости
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Пострадали 20 человек
Автобус со школьниками, направлявшимися на экскурсию в Вашингтон, перевернулся в штате Кентукки в ночь на четверг, пострадали 20 человек.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News, в автобусе находились 34 школьника в возрасте 11-13 лет и 20 взрослых.
В основном пострадавшие получили переломы и были доставлены в ближайшие больницы. По прогнозам медиков, их жизни ничто не угрожает.
Полиция округа начала расследование.
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