Чем полезна белковая диета

Белковая диета является одним из самых популярных способов похудения. В ходе последнего исследования специалисты Медицинской школы Университета Индианы дали собственную оценку ее безопасности.

Для участия в двухлетнем исследовании они пригласили 307 добровольцев с ожирением, которые не имели болезней почек (проверялось мнение, что высокая концентрация белков вредит почкам). Части добровольцев предложили придерживаться диеты с низким содержанием жира, другим – белковой диеты. Обследование добровольцев, проведенное по окончанию эксперимента, показало, что белковая диета никак не ухудшила здоровье их почек.

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