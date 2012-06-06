С каждым годом вспышки на солнце становятся все сильнее, и многие люди ощущают это на себе. Мы хотим предупредить тебя о магнитных бурях в июне, чтоб ты смогла защитить себя и предупредить плохое самочувствие в этот день.

На самом деле, в июне 2012 магнитные бури не будут слишком уж сильными и страшными.

Магнитные бури в июне:

06.06 — в течение дня

10.06 — с 4.00 до 7.00

14.06 — с 18.00 до 21.00

16.06 — с 2.00 до 6.00

19.06 — с 16.00 до 19.00

20.06 — с 9.00 до 11.00

22.06 — с 21.00 до 23.00

24.06 — с 2.00 до 6.00

29.06 — с 15.00 до 17.00

Магнитные бури, или как правильно их называть, геомагнитные колебания – это колебания магнитного поля Земли хаотического характера.

То есть эти колебания есть всегда, только в определенный момент они принимают неожиданный ритм. И вот этот сбивающийся ритм человеческий мозг не может расшифровать и воспринимает, как помехи, несущие угрозу жизни.

У организма сразу включается защитная реакция в виде мощного выброса адреналина, которую психотерапевты называют панической атакой. Сердце бьется учащенно, потоотделение усиленное, повышенная нервозность.

Есть мнение, что причина недомогания людей во время магнитных бурь на самом деле – паника, вызванная сообщениями в СМИ о самих магнитных бурях.

Хотя другие исследователи сходят во мнении, что частоты колебаний земных полей и частоты, на которых работает человеческий мозг, довольно близки, и поэтому магнитные бури вносят значительный разлад в человеческий организм.

Как мы уже говорили, магнитные бури в июне не будут слишком сильными, но все же пару дней тебе, возможно, придется потерпеть плохое самочувствие.

Для того чтоб с легкостью пережить магнитные бури в июне, придерживайся несколько самых простых и важных правил:

- исключи крепкие алкогольные напитки и ограничь себя в курении;

- уменьши физические нагрузки;

- старайся не есть сладкого и жирного, так как в эти дни в крови повышается уровень холестерина;

- если ты страдаешь хроническими болезнями сердца, всегда держи под рукой свои лекарства, чтобы ты могла в любой момент ими воспользоваться.

Безусловно, пересиживать магнитные бури в июне, сидя дома - бессмысленно, но в некоторых местах ее действие можно почувствовать особенно сильно. В самолете, где мы не защищены воздушным слоем. В метро – здесь и так электромагнитные поля сверхнизкой частоты бьют по нам каждый день, а во время магнитных бурь – тем более. Остро это можно почувствовать, когда поезд трогается с места или резко тормозят. Именно в дни магнитных бурь в метро могут участиться случаи сердечных приступов.

lady.tochka.net