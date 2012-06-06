Сладкое лекарство от старости

Шоколад содержит большое количество молекул флаванолов какао, которым свойственно насыщать кислородом кожу и кровь человека. Учеными-биохимиками из Кембриджа была разработана новая оригинальная технология, способствующая усилению эффекта увеличения всасывания молекул флаванолов какао человеческим организмом, пишет www.med2.ru.

При разработке этой технологии американским специалистам удалось создать Coco-Lycosome, уникальный ингредиент, позволяющий организму увеличить возможность абсорбции молекул флаванолов какао примерно в 20 раз.

Особенность изобретения заключается в том, что шоколад не теряет привычного вкуса и цвета, его состав остается неизменным. Многими мировыми учеными-диетологами эта разработка признана настоящим прорывом, ведь употребляя в пищу сладкое лекарство, люди смогут насладиться любимым вкусом и существенно замедлить процессы старения в организме. Специальный шоколад позволит всем желающим оставаться всегда молодыми и красивыми.

Сегодня проходят клинические испытания нового шоколада, после чего продукт будет выпущен на мировой рынок.