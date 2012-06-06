Ученые предложили лекарство от усталости

Добавки с железом могут помочь не только женщинам с анемией (характерны слабость, вялость, предобморочное состояние), но и тем, кто просто испытывает усталость. К такому выводу пришли ученые Университета Лозанны в Швейцарии (University of Lausanne in Switzerland), пишет news.open.by.

В ходе исследования, опубликованного в Canadian Medical Association Journal, специалистам удалось доказать, что данные добавки могут оказаться полезными также для людей с умеренно сниженным содержанием железа (не до критических значений). Однако прием средств в больших количествах может быть опасен.

В работе ученых приняли участие 198 женщин в возрасте от 18 до 53 лет, у которых на момент исследования была менструация (способствует снижению уровня железа). Все участницы жаловались на постоянную усталость без внятного медицинского объяснения.

Но вплоть до конца исследования эксперты не знали, смогут ли добавки с железом помочь им. Половине из них предложили прием таблеток, содержащих 80 мг железа, а оставшимся - плацебо. Показатели усталости оценивались в начале и в конце опыта (спустя 12 недель).

"Мы обнаружили, что добавки с железом в течение 12 недель снизили показатели усталости у женщин на 50%. Это говорит о том, что у некоторых женщин без диагноза "анемия" за необъяснимой и продолжительной усталостью стоит дефицит железа", - комментирует один из авторов работы доктор Бернард Фаврат.

"Усталость возникает по многим причинам. Она также связана с физическими упражнениями, диетой и сном. В любом случае работа ученых интересна, и ее выводы обоснованы", - рассказал СМИ представитель Британской ассоциации диетологов (British Dietetic Association) Рик Миллер. Он также предостерег женщин от употребления добавок в больших количествах, так как это грозит поражением важных органов.