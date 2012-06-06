Еда по часам лучше диеты

Соблюдать график питания важнее, чем подсчитывать калорийность пищи, заявили ученые из Института биологических исследований имени Джона Сальква (США).

В ходе эксперимента исследователи разделили лабораторных грызунов на 2 группы. Они получали одинаковое количество калорийной пищи в течение дня, однако одна группа имела неограниченный доступ к еде, а другая питалась в определенные часы. Выяснилось, что грызуны из второй группы продемонстрировали улучшение метаболических и физиологических ритмов. Они набрали меньше веса, чем мыши из первой группы. Кроме того, они проявляли меньшую раздражительность, чем мыши из первой группы.

Беспорядочное потребление пищи нарушает метаболические циклы, объясняют авторы исследования.

likar.info