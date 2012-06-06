Железо избавит женщин от усталости

Добавки с железом помогают преодолеть усталость у женщин, обнаружили ученые.

Как правило, БАДы с железом выписывают при анемии. Новое исследование показало, что они помогают женщинам, не страдающим анемией, но часто жалующимся на чувство усталости. В исследовании приняли участие 198 женщин в возрасте 18-53 года в период менструаций. В этот период у них был снижен уровень железа, хотя он и не находился на пороговых значениях.

Половина женщин в ходе эксперимента ежедневно принимала по 80 мг добавок с железом, другой половине давали плацебо. Спустя 12 недель выяснилось, что прием добавок с железом позволил снизить показатели усталости на 50%.

Ученые из Университета Лозанны считают эту работу подтверждением того, что у женщин за чувством усталости может стоять нехватка железа. Однако переизбыток железа также может быть опасен.

meddaily.ru