Манго поможет похудеть

Австралийские специалисты вычислили: если есть манго определенных сортов, можно похудеть. Правда, здесь есть одно условие - необходимо в обязательном порядке съедать шкурку, пишет The Times of India.

А вот съев "вредный" сорт, можно, наоборот, набрать вес. Итак, согласно исследованию Университета Квинсленда, необходимо обратить внимание на шкурки манго таких сортов, как Ирвин и Нам Док Май. В их кожуре ученые нашли соединения, тормозящие формирование жировых клеток у человека.

Напротив, у сорта Кенсингтон Прайд имелись соединения, ускоряющие рост жировых клеток. По словам исследователя Майка Гидли, лабораторные тесты, в рамках которых использовались жировые клетки человека и экстракты кожицы и мякоти манго, подтверждают это.

Гидли уверен: два "полезных" сорта манго могут помочь создать таблетки для безопасного снижения веса, ведь современные препараты оказывают целый ряд тяжелых побочных эффектов. В ближайшее время ученые займутся выделением активных молекул, не дающих развиваться жировой ткани, из кожицы.