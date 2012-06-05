Трое пострадавших украинцев остаются в румынской больнице

Трое украинцев, пострадавших при аварии украинского туристического автобуса на территории Румынии, остаются в румынской больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин.

Он напомнил, что ДТП с автобусом с украинскими туристами произошло 4 июня возле города Фокшань.

В результате ДТП 26 граждан Украины пострадали, одна женщина погибла.

По информации О.Волошина, 5 июня около 7 часов утра 14 человек были доставлены в Киев, еще 8 украинцев также сегодня будут перевезены на автомобилях скорой помощи в Черновцы для дальнейшего лечения в областной больнице.

Трое украинцев продолжают находиться в больнице г. Фокшань, состояние их здоровья стабильное, проинформировал О.Волошин.