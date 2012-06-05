Птичий грипп возвращается в Китай?

Как сообщило 3 июня китайское государственное телевидение, гонконгские власти подтвердили первый за полтора года случай заболевания человека птичьим гриппом в этом регионе.

Зараженным смертоносным штаммом H5N1 оказался двухлетний мальчик, которого привезли в Гонконг из провинции Гуандун материкового Китая неделю назад, сообщает телеканал ntdtv.ru. Ребенок несколько недель плохо себя чувствовал, и в Гонконге родители обратились в частную клинику, где и был поставлен диагноз. Сейчас мальчик находится в изоляционном центре, его состояние оценивают как стабильное.

Власти Гонконга пытаются выявить источник заражения. Семья мальчика проживает в городе Гуанчжоу.

[Йорк Чоу, глава службы здравоохранения Гонконга]:

«Согласно предварительному расследованию, мальчик бывал на птичьем рынке, куда его брала с собой мать для покупки продуктов. Мы не знаем точно, какой это был рынок, и нам необходимо дальнейшее расследование, чтобы понять, что случилось».

Как сообщило CCTV, глава службы здравоохранения Гонконга заверил, что этот случай заражения является «единичным». Между тем власти Гонконга подняли уровень работ по профилактике распространения гриппа до «серьезного».

Напомним, что в 2003 году в Гонконге произошла сильнейшая вспышка заболевания атипичной пневмонией. Тогда скончалось 300 человек.

