Почему мужчины грязнее женщин

Ученые подтверждают: мужчины гораздо грязнее женщин, а в офисах, где большинство персонала составляют мужчины, бактерий гораздо больше, чем там, где работают женщины, пишет The Daily Mail. По мнению авторов исследования, его результаты могут объясняться тем, что мужчины моют руки и чистят зубы реже и "неопрятны по натуре".

Проанализировав 450 проб ДНК из 90 офисов в США, ученые выявили более 500 видов бактерий, источником которых в основном были человеческие кожа, нос, уши и внутренности; другие были занесены с улицы на ботинках и одежде. Наибольшая концентрация микробов была зафиксирована на телефонах и стульях, чуть меньшая - на столах и клавиатурах. По словам руководителя исследования, доктора Скотта Келли из калифорнийского университета Сан-Диего, "поверхности в офисах, где работают мужчины, были грязнее", что может объясняться различиями в гигиенических привычках.

Доктор Вэл Кертис из Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассказала изданию, что предыдущее исследование выявило: руки у мужчин грязнее, чем у женщин. "Мужчины не столь серьезно относятся к гигиене, к тому же они больше потеют, что благоприятно для микроорганизмов", - отметила она. Профессор бактериологии Университета Абердина Хью Пеннингтон возражает: "Это просто часть жизни, а бактерии защищают нас от болезней", пишет Инопресса.