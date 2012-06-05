Почему от кофе клонит в сон

Если любимый утренник напиток кофе призван бодрить и стимулировать к активным действиям, то почему после второй и третьей чашечки напитка порой так клонит в сон? Эксперты объяснили данный феномен.

Со слов ученых, после первой чашки кофе на самом деле наступает ощущение бодрости, прилива сил, так как в состав напитка входит кофеин. Однако стоит порцию напитка повторить, как бодрость исчезает и уступает место сну. Чем это вызвано? Все дело в том, что кофеин сужает кровеносные сосуды головного мозга. Поэтому крепкий напиток вызывает состояние сонливости, а также вялость и желание спать.

Выход из данной ситуации по мнению экспертов в следующем: во-первых, по утрам пить одну порцию напитка. Во-вторых, для ослабления действия кофеина пить кофе с молоком.

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