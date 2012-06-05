Красное вино улучшает работу организма

Умеренное употребление красного вина улучшает работу кишечника. Такое заявление сделали испанские ученые.

Они провели 15-дневный эксперимент с участием 10 добровольцев. На 1-м этапе эксперимента им предложили употреблять любой напиток, кроме вина, либо вообще не употреблять спиртного. На 2-м этапе они должны были ежедневно выпивать бокал Мерло, бокал слабоалкогольного вина или около 100 грамм джина. У всех добровольцев взяли на анализ кровь, мочу и кал, контролировали вес и давление.

Выяснилось, что на фоне употребления вина наблюдались позитивные изменения во флоре толстого кишечника. Кроме того, у них снизились показатели триглицеридов, холестерина и С-реактивного белка. Действие полифенольных соединений в вине ученые сравнили по эффективности с пребиотиками.

likar.info