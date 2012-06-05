Медик рассказал, как правильно готовить мясо

Как вы обычно варите или жарите мясо? Помыли и отправили в кастрюлю или на сковородку?

Начальник отдела питания РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию", доктор медицинских наук Элеонора Капитонова советует вначале на 1-1,5 часа положить свинину, говядину, курятину или телятину в холодную воду, потом слить ее, а мясо вновь залить свежей водой. Доведя до кипения, вылить первый отвар, и только после этого готовить бульон. Аналогично нужно поступать и с мясом, которое вы намерены тушить, жарить или запекать, советует news.open.by.

Если свинина или говядина собственного производства, водных процедур можно избежать. Иное мясо, купленное в магазине. В нем содержатся минимальные следовые количества антибиотиков и гормонов, которые применялись при выращивании животных. Такую пищу и можно обезопасить с помощью замачивания, поскольку все нежелательные вещества остаются в воде. Само мясо будет иметь минимум этих веществ, а первый бульон, который выливается, - максимум.

- Я спокойно ем все продукты питания, которые покупаю в магазине, поскольку знаю элементарные правила гигиены, - говорит Элеонора Капитонова. - Мясо всегда мою, с птицы снимаю шкурку.

Специалист советует не покупать продукты на стихийных рынках, где никто не несет ответственности за их качество.