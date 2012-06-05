В Эстонии педофилов будут кастрировать

Парламент Эстонии принял закон о химической кастрации сексуальных преступников, который, как предполагается, обезопасит детей от педофилов.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в необходимости столь радикальных мер законодателей убедили исследования последних лет, заявил министр юстиции Кристен Михал.

По его словам, у педофилов часто есть проблемы медицинского характера, которые и обусловливают совершение подобных преступлений. "Это означает, что после отбывания наказания есть большая вероятность, что они совершат новые преступления", - сказал министр.

"Лечение будет применяться как предварительное условие для досрочного освобождения или как часть лечения, заменяющего лишение свободы", - отметил глава Минюста.

По согласию заключенного ему может быть назначено лечение сроком от 18 месяцев до 3 лет. Если осужденный прекратит лечение, ему придется отбывать наказание в тюрьме.

Как сообщал УНИАН, в России и Польше в последние два года также ввели законодательные нормы о химической кастрации педофилов.