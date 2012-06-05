Чем вода лучше сока

Ряд научных исследований уже подтвердила связь употребления сладкой газировки и соков с повышенным риском развития диабета. Новая работа, проведенная доктором Фрэнком Ху из Гарвардской школы общественного здоровья, показала, насколько значимо снижен этот риск у тех, кто предпочитает этим напиткам обычную воду или чай.

Ученые проанализировали результаты 12-летнего наблюдения за 82902 американками. За этот период у 2700 из них развился сахарный диабет. Сравнив рацион женщин, ученые пришли к выводу, что риск заболеть диабетом был на 10% выше у женщин, которые привыкли ежедневно выпивать стакан газировки или сока. При этом у женщин, которые традиционно пили простую воду или чай, показатели риска развития диабета были снижены на 12-17%.

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