Как спрогнозировать пол будущего ребенка?
Чтобы родился мальчик - солите пищу, ешьте бананы, но не увлекайтесь молочным...
От чего зависит пол ребенка и могу ли я повлиять на него? Этот вопрос волнует многих будущих родителей. Узнаем, что думают об этом специалисты, которым удалось проникнуть в самые глубины загадочного процесса зачатия.
Чтобы разобраться в том, как формируется пол ребенка, придется вспомнить школьные уроки биологии. Как мы знаем, каждая клетка состоит из двух компонентов: цитоплазмы и ядра. В последнем располагаются хромосомы – своеобразные «ниточки», несущие в себе генетическую информацию.
У любого здорового человека их количество постоянно – 46 хромосом, или 23 пары. 22 из них одинаковы и для мужчин, и для женщин; что же касается 23-й, она-то и отвечает за пол: у женщины в организме находятся две Х-хромосомы, а у мужчин – X и Y. В момент оплодотворения яйцеклетка и сперматозоид содержат только одну половую хромосому: «прекрасный пол» – всегда Х, а «сильный» – Х или Y.
Если яйцеклетка Х встретится со сперматозоидом Х, через 9 месяцев на свет появится девочка. А в том случае, если женская клетка оплодотворится сперматозоидом Y, получится мальчик.
Кто быстрее?
В 60-е годы ХХ века американские врачи обнаружили, что в зависимости от «половой принадлежности» мужские клетки ведут себя по-разному. «Иксы» чуть крупнее своих собратьев и двигаются медленнее, а «игреки» подвижнее, но не отличаются стойкостью и чаще погибают.
Сперматозоиды, несущие «мальчика», быстрее достигают места встречи с яйцеклеткой, но, если она не появляется в течение 48 часов, – погибают. А сперматозоиды с «женскими» хромосомами добираются до цели медленнее и могут дождаться выхода яйцеклетки.
Это открытие позволило ученым сформулировать принцип, который увеличивает шансы родителей зачать малыша желаемого пола. Идея проста: если родители хотят девочку, их близость должна произойти за 2 дня до овуляции, а если мечтают о мальчике, то совпасть с этим событием день в день.
Такой метод особенно удобен, если у женщины выход яйцеклетки происходит точно в середине цикла. Впрочем, определить момент ее появления можно и с помощью специальных тест-систем на овуляцию, которые продаются в аптеках.
Лягушачья диетаОдним из первых, кто попытался вмешаться в загадочный механизм формирования пола, был французский ученый Жозеф Столковски. В 1960-е годы он проводил эксперименты со средиземноморскими жабами и установил: если добавлять в воду, где они живут, соли калия, на свет появится больше самцов.
Если же обогащать ее солями кальция – увеличится число самок. Позже профессор продолжил опыты на животных, а вскоре вместе с канадскими и французскими медиками начал изучать питание беременных женщин. Исследования показали, что будущих мам, у которых затем появлялись мальчики, тянуло на продукты, содержащие калий, в то время как мамы девочек предпочитали пищу, богатую кальцием.
Следующие опыты показали, что под действием определенного питания меняется вагинальный секрет женщины, что по-разному влияет на активность сперматозоидов с «женскими» и «мужскими» хромосомами. Специалисты предположили, что в зависимости от продуктов, к которым тяготеет женщина, яйцеклетка может сама выбирать для оплодотворения те или иные сперматозоиды.
Исходя из этих разработок, последователи Столковски составили специальную диету, придерживаясь которой можно было бы заранее планировать пол ребенка. По их мнению, пища, содержащая много натрия и калия, должна помочь зачать мальчика, а продукты, богатые кальцием и магнием, – увеличить шансы на появление девочки. Выбранную диету нужно соблюдать в течение 4 месяцев до момента зачатия, а затем от нее нужно отказаться.
Среди европейских ученых есть мнение, что в разное время мембраны яйцеклетки высвобождают разную – положительную или отрицательную – энергию, подпуская или отталкивая либо сперматозоиды Х, либо Y. Получив от женщины минимальную информацию (возраст, группу крови и др.), специалисты составляют календарь дней, когда может произойти зачатие ребенка того или иного пола..
Итак, если вы хотите дочку:•не солите пищу;
•пейте молоко и молочные продукты; ешьте мясо, рыбу, яйца, сладости;
•забудьте о кофе, чае, свекле, копченостях, маринованных огурцах, персиках, бананах.
Чтобы родился мальчик:•солите пищу;
•ешьте колбасы, рыбу, рис, макароны, картофель, бананы;
•не увлекайтесь молочными продуктами и яйцами.
Авторы метода утверждают, что в 80% случаев родителей ожидает успех. Однако ни одно научное исследование не доказало эффективность этого подхода – впрочем, как и многих других.
А что думают о вмешательствах в вопрос пола врачи, в распоряжении которых последние научные разработки?