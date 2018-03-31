Как спрогнозировать пол будущего ребенка?

От че­го за­ви­сит пол ре­бен­ка и мо­гу ли я по­вли­ять на не­го? Этот во­прос вол­ну­ет мно­гих бу­ду­щих ро­ди­те­лей. Узна­ем, что ду­ма­ют об этом спе­ци­а­ли­с­ты, ко­то­рым уда­лось про­ник­нуть в са­мые глу­би­ны за­га­доч­но­го про­цес­са за­ча­тия.

Что­бы разо­брать­ся в том, как фор­ми­ру­ет­ся пол ре­бен­ка, при­дет­ся вспом­нить школь­ные уро­ки био­ло­гии. Как мы зна­ем, каж­дая клет­ка со­сто­ит из двух ком­по­нен­тов: ци­то­плаз­мы и яд­ра. В по­след­нем рас­по­ла­га­ют­ся хро­мо­со­мы – свое­об­раз­ные «ни­точ­ки», не­су­щие в се­бе ге­не­ти­чес­кую ин­фор­ма­цию.

У лю­бо­го здо­ро­во­го че­ло­ве­ка их ко­ли­чест­во по­сто­ян­но – 46 хро­мо­сом, или 23 па­ры. 22 из них оди­на­ко­вы и для муж­чин, и для жен­щин; что же ка­са­ет­ся 23-й, она-то и отве­ча­ет за пол: у жен­щи­ны в ор­га­низ­ме на­хо­дят­ся две Х-хро­мо­со­мы, а у муж­чин – X и Y. В мо­мент опло­дотво­ре­ния яй­це­клет­ка и спер­ма­то­зо­ид со­дер­жат толь­ко од­ну по­ло­вую хро­мо­со­му: «пре­крас­ный пол» – всег­да Х, а «силь­ный» – Х или Y.

Если яй­це­клет­ка Х встре­тит­ся со спер­ма­то­зо­и­дом Х, че­рез 9 ме­ся­цев на свет по­явит­ся де­воч­ка. А в том слу­чае, если жен­ская клет­ка опло­дотво­рит­ся спер­ма­то­зо­и­дом Y, по­лу­чит­ся маль­чик.

Кто быст­рее?

В 60-е го­ды ХХ ве­ка аме­ри­кан­ские вра­чи об­на­ру­жи­ли, что в за­ви­си­мос­ти от «по­ло­вой при­над­леж­нос­ти» муж­ские клет­ки ве­дут се­бя по-раз­но­му. «Ик­сы» чуть круп­нее сво­их со­брать­ев и дви­га­ют­ся мед­лен­нее, а «иг­ре­ки» по­движ­нее, но не от­ли­ча­ют­ся стой­костью и ча­ще по­ги­ба­ют.

Спер­ма­то­зо­и­ды, не­су­щие «маль­чи­ка», быст­рее до­сти­га­ют ме­с­та встре­чи с яй­це­клет­кой, но, если она не по­яв­ля­ет­ся в те­че­ние 48 ча­сов, – по­ги­ба­ют. А спер­ма­то­зо­и­ды с «жен­ски­ми» хро­мо­со­ма­ми до­би­ра­ют­ся до це­ли мед­лен­нее и мо­гут до­ждать­ся вы­хо­да яй­це­клет­ки.

Это от­кры­тие по­зво­ли­ло уче­ным сфор­му­ли­ро­вать прин­цип, ко­то­рый уве­ли­чи­ва­ет шан­сы ро­ди­те­лей за­чать ма­лы­ша же­ла­е­мо­го по­ла. Идея прос­та: если ро­ди­те­ли хо­тят де­воч­ку, их бли­зость долж­на про­изой­ти за 2 дня до ову­ля­ции, а если меч­та­ют о маль­чи­ке, то со­впасть с этим со­бы­ти­ем день в день.

Та­кой ме­тод осо­бен­но удо­бен, если у жен­щи­ны вы­ход яй­це­клет­ки про­ис­хо­дит точ­но в се­ре­ди­не цик­ла. Впро­чем, опре­де­лить мо­мент ее по­яв­ле­ния мож­но и с по­мощью спе­ци­аль­ных тест-сис­тем на ову­ля­цию, ко­то­рые про­да­ют­ся в ап­те­ках.

Ля­гу­шачья ди­е­та Од­ним из пер­вых, кто по­пы­тал­ся вме­шать­ся в за­га­доч­ный ме­ха­низм фор­ми­ро­ва­ния по­ла, был фран­цуз­ский уче­ный Жо­зеф Стол­ков­ски. В 1960-е го­ды он про­во­дил экс­пе­ри­мен­ты со сре­ди­зем­но­мор­ски­ми жа­ба­ми и уста­но­вил: если до­бав­лять в во­ду, где они жи­вут, со­ли ка­лия, на свет по­явит­ся боль­ше сам­цов.

Если же обо­га­щать ее со­ля­ми каль­ция – уве­ли­чит­ся чис­ло са­мок. Поз­же про­фес­сор про­дол­жил опы­ты на жи­вот­ных, а вско­ре вмес­те с ка­над­ски­ми и фран­цуз­ски­ми ме­ди­ка­ми на­чал изу­чать пи­та­ние бе­ре­мен­ных жен­щин. Ис­сле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что бу­ду­щих мам, у ко­то­рых за­тем по­яв­ля­лись маль­чи­ки, тя­ну­ло на про­дук­ты, со­дер­жа­щие ка­лий, в то вре­мя как ма­мы де­во­чек пред­по­чи­та­ли пи­щу, бо­га­тую каль­ци­ем.

Сле­ду­ю­щие опы­ты по­ка­за­ли, что под дейст­ви­ем опре­де­лен­но­го пи­та­ния ме­ня­ет­ся ва­ги­наль­ный сек­рет жен­щи­ны, что по-раз­но­му вли­я­ет на ак­тив­ность спер­ма­то­зо­и­дов с «жен­ски­ми» и «муж­ски­ми» хро­мо­со­ма­ми. Спе­ци­а­ли­с­ты пред­по­ло­жи­ли, что в за­ви­си­мос­ти от про­дук­тов, к ко­то­рым тя­го­те­ет жен­щи­на, яй­це­клет­ка мо­жет са­ма вы­би­рать для опло­дотво­ре­ния те или иные спер­ма­то­зо­и­ды.

Ис­хо­дя из этих раз­ра­бо­ток, по­сле­до­ва­те­ли Стол­ков­ски со­ста­ви­ли спе­ци­аль­ную ди­е­ту, при­дер­жи­ва­ясь ко­то­рой мож­но бы­ло бы за­ра­нее пла­ни­ро­вать пол ре­бен­ка. По их мне­нию, пи­ща, со­дер­жа­щая мно­го нат­рия и ка­лия, долж­на по­мочь за­чать маль­чи­ка, а про­дук­ты, бо­га­тые каль­ци­ем и маг­ни­ем, – уве­ли­чить шан­сы на по­яв­ле­ние де­воч­ки. Вы­бран­ную ди­е­ту нуж­но со­блю­дать в те­че­ние 4 ме­ся­цев до мо­мен­та за­ча­тия, а за­тем от нее нуж­но от­ка­зать­ся.

Сре­ди ев­ро­пей­ских уче­ных есть мне­ние, что в раз­ное вре­мя мем­бра­ны яй­це­клет­ки вы­сво­бож­да­ют раз­ную – по­ло­жи­тель­ную или от­ри­ца­тель­ную – энер­гию, под­пус­кая или от­тал­ки­вая ли­бо спер­ма­то­зо­и­ды Х, ли­бо Y. По­лу­чив от жен­щи­ны ми­ни­маль­ную ин­фор­ма­цию (воз­раст, груп­пу кро­ви и др.), спе­ци­а­ли­с­ты со­став­ля­ют ка­лен­дарь дней, ког­да мо­жет про­изой­ти за­ча­тие ре­бен­ка то­го или ино­го по­ла..

Итак, если вы хо­ти­те доч­ку: •не со­ли­те пи­щу;

•пей­те мо­ло­ко и мо­лоч­ные про­дук­ты; ешь­те мя­со, ры­бу, яй­ца, сла­дос­ти;

•за­будь­те о ко­фе, чае, свек­ле, коп­че­нос­тях, ма­ри­но­ван­ных огур­цах, пер­си­ках, ба­на­нах.

Что­бы ро­дил­ся маль­чик: •со­ли­те пи­щу;

•ешь­те кол­ба­сы, ры­бу, рис, ма­ка­ро­ны, кар­то­фель, ба­на­ны;

•не увле­кай­тесь мо­лоч­ны­ми про­дук­та­ми и яй­ца­ми.

Ав­то­ры ме­то­да утверж­да­ют, что в 80% слу­ча­ев ро­ди­те­лей ожи­да­ет успех. Од­на­ко ни од­но на­уч­ное ис­сле­до­ва­ние не до­ка­за­ло эф­фек­тив­ность это­го под­хо­да – впро­чем, как и мно­гих дру­гих.

А что ду­ма­ют о вме­ша­тельст­вах в во­прос по­ла вра­чи, в рас­по­ря­же­нии ко­то­рых по­след­ние на­уч­ные раз­ра­бот­ки?

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