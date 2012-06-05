Север Италии опять трясло

На севере Италии в области Эмилия-Романья в воскресенье вечером произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает РИА «Новости».

Эпицентр очередного сильного подземного толчка находился в городке Нови в провинции Модена. Колебания земной коры отчетливо ощущались также в Милане и Падуе.

Служба Гражданской обороны Италии пока не сообщает о пострадавших или разрушениях в результате последнего землетрясения.

Сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло 29 мая на севере Италии. Его эпицентр находился в провинции Модена, до этого сильно пострадавшей от предыдущего разрушительного землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло 20 мая в 36 километрах к северу от Болоньи. В результате землетрясений пострадали 305 храмов, среди них 56 полностью разрушены.

Без крыши над головой остались более 14 тысячи человек на севере Италии, погибли в общей сложности 24 человека и более 400 пострадали.