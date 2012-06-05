Врачи нашли живую рыбу в легких у ребенка
09:09, 05 июня 2012Зарубежные новости
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Привычка проглатывать рыбу...
Плохая привычка проглатывать живую рыбу чуть не стоила жизни 12-летнему жителю Индии Анилу Барелу. Когда мальчик, играя возле водоема, вновь сделал это, то рыба вместо желудка на этот раз попала в его легкие.
У ребенка затруднилось дыхание, началось удушье, и он был срочно доставлен в больницу. Рентген показал, что в его легких находится еще живая рыба.
Анилу сделали срочную операцию по извлечению рыбы из легкого. Оперировавшие его хирурги сказали, что никогда ранее в своей практике не сталкивались с такой ситуацией.
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