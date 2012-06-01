В Китае освободили более 30 детей, которых собирались продать
Для бездетных или попрошайничества
Китайская полиция освободила 31 ребенка, обезвредив преступную группу, занимавшуюся продажей детей.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа, в ходе операции, продолжавшейся почти полгода, задержаны 76 членов группировки.
Преступники действовали на территории провинции Юньнань. Они выкупали детей у родителей или посредников за 8-10 тысяч юаней (около 1,6 тысячи долларов) и продавали в провинции Шаньдун и Хэбэй в тысячах километров от их родных домов за 20-50 тысяч юаней (3,2-7,9 тысячи долларов).
По данным правоохранительных органов, в 2011 году в Китае было расследовано более 5 тысяч дел о похищении малолетних. Детей крадут или выкупают у родителей в бедных регионах, чтобы затем перепродать бездетным семьям, или чтобы сделать их попрошайками.
В минувшем году в ходе полицейских операций были освобождены 8 тысяч 660 детей. В КНР проходит акция "Сфотографируй встречного попрошайку". Фотографии сотен детей-попрошаек ежедневно выкладываются в интернете, чтобы родители могли найти среди них своих пропавших малышей.