В Китае освободили более 30 детей, которых собирались продать

Китайская полиция освободила 31 ребенка, обезвредив преступную группу, занимавшуюся продажей детей.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа, в ходе операции, продолжавшейся почти полгода, задержаны 76 членов группировки.

Преступники действовали на территории провинции Юньнань. Они выкупали детей у родителей или посредников за 8-10 тысяч юаней (около 1,6 тысячи долларов) и продавали в провинции Шаньдун и Хэбэй в тысячах километров от их родных домов за 20-50 тысяч юаней (3,2-7,9 тысячи долларов).

По данным правоохранительных органов, в 2011 году в Китае было расследовано более 5 тысяч дел о похищении малолетних. Детей крадут или выкупают у родителей в бедных регионах, чтобы затем перепродать бездетным семьям, или чтобы сделать их попрошайками.

В минувшем году в ходе полицейских операций были освобождены 8 тысяч 660 детей. В КНР проходит акция "Сфотографируй встречного попрошайку". Фотографии сотен детей-попрошаек ежедневно выкладываются в интернете, чтобы родители могли найти среди них своих пропавших малышей.