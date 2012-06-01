Миндаль утоляет голод

Всего горсть этих орехов в день способна утолить голод на длительное время, а все из-за того, что миндаль имеет низкий гликемический индекс, который показывает, как быстро после его употребления растет уровень сахара в крови.

Продукты, которые быстро перевариваются организмом, способны быстро увеличить, а затем также быстро снизить уровень сахара. Миндаль гарантирует стабильный медленный рост и снижение, потому ощущение насыщения у человека длится долго. Эксперты рекомендуют употреблять орехи больным сахарным диабетом.

Эксперимент, который был проведен профессором Ричардом Мейтсом из Университета Пердью (США) показал, что у людей, которые съели на завтрак миндаль, показатели сахара в крови были ниже после завтрака и даже после обеда, чем в тех, кто пренебрег этим продуктом.

Диетологи советуют не злоупотреблять орехами и подсчетом калорий, особенно тем, кто придерживается диеты. Однако миндаль способен значительно снизить количество съеденной за день еды.

newsmarket.com.ua