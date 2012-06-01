Диета Петы Уилсон. Минус 5 кг за неделю

Пету Уилсон называют человеком, который показал пагубность соблюдения жестких программ похудения. Очаровательная актриса начала испытывать комплекс неполноценности из-за лишнего веса. Из-за этого она начала изнурять собственный организм строжайшими диетами, доведя его до состояния анорексии. Пете удалось справиться с этим недугом, и теперь она не спешит ограничивать себя в еде. Лишь раз в пару месяцев она прибегает к помощи своей любимой диеты.

К этой программе похудения не рекомендуется приступать без предварительной очистки кишечника. После столь печального опыта, приведшего к негативным последствиям, Пета Уилсон старается уделять пристальное внимание тому, что она ест и пользуется лишь очистительными диетами. Благодаря сбалансированному здоровому питанию звезда привела себя в норму.

Во время проведения диеты рацион Петы Уилсон ограничен незначительным количеством тех продуктов, которые являются простыми, т.е. приготовленными без добавления соли, а также сахара. Кроме этого диетический рацион представлен кефиром. В том случае, если соблюдение программы похудения Петы Уилсон будет успешным можно избавиться от трех-пяти килограммов лишнего веса. При этом не нужно забывать о необходимости проведения очистительной клизмы.

Возможно, если бы не легкомысленное отношение к своему весу в ранней юности, проявляемого со стороны Петы, то диета, получившая ее имя, никогда бы не появилась на свет. Дело в том, что актриса любила впадать в крайности, сначала резко набирая свой вес, а затем необычайно стремительно от него избавляясь.

Основные преимущества системы похудения Петы Уилсон состоят в том, что организм не подвергается изнурению и в то же время успевает избавиться от лишнего веса. Курс соблюдения этой программы похудения составляет семь дней.

Итак, в течение первого дня нужно питаться пятью вареными картофелинами и 1,5 л кефира. Во время соблюдения второго дня диеты нужно съесть отварную курицу (100 грамм) и выпить такое же количество кефира, как и в предыдущий день. На третий день диеты Петы Уилсон нужно съесть отварное мясо (100 грамм) и выпить полтора литра кефира. На четвертый день нужно съесть отварную рыбу (100 грамм) и выпить полтора литра кефира. Во время пятого дня соблюдения диеты нужно питаться фруктами и овощами, исключая из рациона бананы и виноград, а также кефиром (полтора литра). Во время соблюдения шестого дня стоит пить лишь кефир (полтора литра), не употребляя больше абсолютно ничего. Еще менее скудным является рацион седьмого дня диеты, во время которого можно пить лишь минеральную воду в неограниченном количестве.

Для того чтобы потерянные за период соблюдения килограммы не вернулись вновь нужно на протяжении еще одной недели питаться умеренно, отказываясь при этом от той пищи, которая является тяжелой или насыщенной углеводами. Только после этого вы можете вернуться к своему прежнему режиму питания.

Пета Уилсон проявляет дополнительные меры, направленные на улучшение своей фигуры. Поскольку она отличается своей активностью, то хотя бы раз в неделю она находит время для того чтобы совершить прогулку на лошади или заняться подводным плаванием. От мыслей о еде ее отвлекают, как она сама рассказывает, занятия рисованием, а также уход за комнатными растениями.

Программу похудения Петы Уилсон можно считать серьезным шагом к усовершенствованию собственной фигуры, но при этом все же стоит заметить, что ее рацион – не сбалансирован, что может не лучшим образом отразиться на вашем здоровье. Поскольку данная методика похудения прекрасно очищает кишечник, то ее можно считать также лечебной диетой.

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