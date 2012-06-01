Аэробика спасет от диабета

Занятия аэробикой помогают предотвратить развитие сахарного диабета 2-го типа у людей с преддиабетическим состоянием. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американскими эндокринологами.

В ходе исследования врачи наблюдали за добровольцами, которые выделяли для физической активности около 2,5 часов в неделю. Доказано, что аэробные нагрузки позволяют улучшить показатели сосудистой реактивности, снизить концентрации холестерина и маркеров воспаления, что снижает риск развития диабета 2-го типа. Показатели уровня глюкозы в крови приблизились к нормальным даже у тех участников эксперимента, которые не потеряли вес.

likar.info