С чем не сочетается алкоголь

Лето - время пикников, но не осложняй себе отдых неправильным употреблением алкоголя.

Собираясь на пикник и загружая сумки всем, что может пригодиться, не забывай, что алкоголь - очень капризная штучка и некоторые сочетания могут принести твоему организму немалый вред.

Алкоголь плохо сочетается с энергетическими напитками. Дело в том, что энергетические напитки содержат таурин, теобромин и углеводы. Каждое из этих веществ оказывает мощное стимулирующее воздействие на организм человека. А алкоголь расслабляет... Хочешь превратить свою нервную систему в поля боя между расслабляющим «препаратом» и активными стимуляторами - смело мешай алкоголь с энергетическими напитками! Но помни, что исход боя «праздновать» тебе.

Курение и алкоголь - прямой путь к колиту. Каждая выкуренная сигарета, благодаря содержащемуся в ней никотину, замедляет нормальную работу ЖКТ примерно на полчаса. Процесс переваривания пищи нарушается. Добавив сюда еще и алкоголь, который агрессивно действует на слизистую оболочку желудка, ты почти что гарантированно обеспечиваешь себе колит. Если не в этот же вечер, то в ближайшем будущем, когда запас прочности твоего организма истощится.

Алкоголь в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасным. Если ты принимаешь мочегонные препараты, откажись от алкоголя! Иначе пониженное артериальное давление, рвота и понос тебе обеспечены. Приняла анальгетик и запила его бокалом вина? Приготовься к тому, что в самый разгар веселья на пикнике тебя «догонят» вялость, шум в ушах, нарушения сердечного ритма.

Алкоголь затрудняет переваривание мяса. Чем еще запивать мясо, как не стаканом хорошего красного вина? Да, но имей в виду, что алкоголь разрушает пептин, который вырабатывают клетки слизистой оболочки желудка специально для переваривания мяса.

Особенно интенсивно разрушает пептин водка. И мясо, лишившись фермента, способного переварить его, лежит в твоем желудке мертвым грузом, потихоньку отравляя твое тело...

А потом на лице - прыщи, под глазами - круги, кожа - серая, дряблая... Что, страшно? Не запивай мясо водкой!

Кофе и алкоголь - еще одна парочка террористов в твоем желудке. Это сочетание - просто убийственно, так как активно провоцирует твой желудок на переваривание самого себя. Дело в том, что кофе усиливает секрецию желудочного сока, а алкоголь стимулирует выработку ферментов, агрессивно действующих на слизистую оболочку стенок желудка.

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