Чем вредна хлорированная вода

Столичный терапевт 56-летняя Марина Лукьянец говорит, вода в бассейне и из-под крана вредна из-за химических веществ, их в составе воды очень много.

"После плавания в бассейне с хлорированной водой люди часто чувствуют, что кожа стянулась. Это потому, что хлор сушит кожу. А еще он нарушает структуру волос. Они начинают чаще выпадать, становятся ломкими и неживыми. Может появиться аллергия, а если такая вода попадет в глаза - может возникнуть конъюнктивит.

Хлорирование воды уже более 100 лет - дешевый и удобный способ обеззаразить водопроводную воду. Лучшего пока не придумали. После хлорирования вода становится более-менее чистой, поэтому не дает человеку подхватить инфекции. Но хлор сам по себе очень вреден", - продолжает Марина.

"Вода из крана накапливает в организме канцерогены. Если такую ​​воду пить ежедневно, организм начинает преждевременно стареть, потому что хлор нагружает внутренние органы, они быстрее изнашиваются. Хлорированная вода вызывает рак мочевого пузыря, пищевода, прямой кишки. Словом, в первую очередь страдают те органы, через которые вода проходит. В селах, где люди пьют воду не из крана, а из колодца, онкологичечкие заболевания бывают почти в 2 раза реже".

Хлор с органическими веществами в воде образует новые химические вещества - трихлометаны. Они - сильные канцерогены. А хлороформ вызывает рак даже у крыс. Хлор вредит человеку, когда попадает через дыхательные пути и через кожу. Вызывает атеросклероз, анемия, повышает давление. Может появиться рак мочевого пузыря и желудка.

Чтобы уберечься, стоит пропускать воду из крана через фильтры для воды, после чего прокипятить ее. Ведь после кипячения в воде исчезает большая часть хлора. А лучше - приобрести и установить систему очистки воды. Обычная система очистки стоит от 300 до 1000 гривен.

gazeta.ua