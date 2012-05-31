Чем оливковое масло лучше подсолнечного?

С приходом к нам средиземноморской кухни, многие хозяйки стали заменять растительное масло оливковым. В чем же его преимущество и по праву ли оливковое масло именуют «жидким золотом»?

1) Оливковое масло содержит существенно больше олеиновой кислоты, чем подсолнечное. Эта жирная кислота очень полезна для организма, она способствует процессам пищеварения и делает оливковое масло диетическим продуктом.

2) Оливковое масло снижает риск возникновения сахарного диабета 2го типа, так как увеличивает чувствительность клеток к инсулину.

3) Оливковое масло содержит от 55% до 85% (в зависимости от сорта) мононенасыщенных жирных кислот, которые являются природными антиоксидантами, богаты полифенолами, и что самое главное - способствуют выводу «плохого» холестерина.

4) Оливковое масло признано диетологами наиболее оптимальным по соотношению омега-6 и омега-3 жирных кислот (4:1).

5) Также, содержащиеся с оливковом масле кислоты, помогают строить оболочки клеток в нашем организме.

6) Оливковое масло препятствует развитию атеросклероза благодаря веществам, которые защищают клетки от окисления.

7) Оливковое масло, кроме всего прочего, укрепляет костную ткань, препятствует старению организма и развитию болезней сердечно-сосудистой системы, подавляет воспалительные процессы е и даже улучшает зрение.

8) При нагревании в оливковом масле появляется намного меньше опасных для здоровья трансжиров, а значит оно, в отличие от подсолнечного, пригодно для жарки.

Все эти очевидные преимущества оливкового масла не говорят о том, что подсолнечное нужно навсегда исключить из рациона. Его также можно употреблять в салаты, так как оно богато полиненасыщеными жирными кислотами, которые тоже необходимы нашему организму.

Блюда, которые нуждаются в термообработке, лучше готовить с оливковым маслом, но при этом помни, что дешевые сорта могут содержать меньше витаминов, чем обычное подсолнечное масло.

Выбирай масло итальянского производства в стеклянных бутылках, тщательно следи за датой изготовления – масло должно быть свежим. Кроме этого, лучше выбирать масло с кислотностью не больше 1%, оно должно быть темно-зеленого или зеленого цвета.

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