Перед китайцами поставили задачу нарожать девочек

К концу текущей 12-й пятилетки - к 2015 году - Китай должен приблизиться к балансу рождаемости мальчиков и девочек.

Такую задачу, как сообщает агентство "Синьхуа", поставило состоявшееся здесь Всекитайское рабочее совещание по борьбе с половой диспропорцией в численности новорожденных в КНР. Его участники рассмотрели меры по исправлению создавшейся сейчас ситуации, когда на 100 появившихся на свет девочек приходится 120-130 новорожденных мальчиков. При сохранении такой тенденции, сообщила Академия общественных наук КНР, к 2020 году в Китае 24 миллиона мужчин не смогут найти невест и создать семью.

Из-за проведения политики ограничения рождаемости в Китае возник дефицит новорожденных девочек. Семьи, которым разрешается рождение только одного ребенка, делают свой выбор в пользу мальчиков. От девочек стали избавляться с помощью абортов, а в случае их рождения родители сдают дочерей в приют или бросают на улице. Число таких случаев в Китае растет, и в результате каждый год из-за абортов около миллиона девочек не рождаются, а десятки тысяч оказываются брошенными.

Выступившая на Всекитайском совещании по преодолению гендерной диспропорции начальник государственного комитета по демографической политике и плановому деторождению Ван Ся поставила задачу снизить диспропорцию между мальчиками и девочками к 2015 году до соотношения 115 к 100. Для этого она предложила усилить пропаганду среди населения современных взглядов на брак, семью и детей, активизировать борьбу с нарушениями действующего в Китае запрета на определение пола будущего ребенка, а также со случаями искусственного прерывания беременности.

ИТАР-ТАСС