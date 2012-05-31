От чего женская кожа стареет сильнее всего?

Пластический хирург из Испании Иван Маньеро не советует женщинам ходить в солярии.

"Кроме соляриев на солнце не стоит находиться дольше 15 минут. Ультрафиолетовые лучи сжигают коллаген, и тело станет быстрее морщинистым. Но у украинок и россиянок хорошая кожа, потому что у вас нет такого палящего солнца, как в Испании, например.

В 25-28 лет мимические морщины на лице может предотвратить только гиалуроновая кислота. Это естественный компонент, который стимулирует выработку этой кислоты организмом. Ее колют вокруг глаз, носа, рта и на лбу. Эффект от нее длится четыре-шесть месяцев. Не советую колоть чаще, потому что кожа просто "сломается". Когда такая трещина будет - даже ботокс не поможет. Только пластика.

Сам ботокс колите уже тогда, когда кислота не справляется. Самый оптимальный возраст - 35-40 лет", - отмечает хирург.

Но главный враг кожи - сигареты.

"У женщины, которая курит, кожа становится серой, появляются сосудистые звездочки, отеки под глазами и "гусиные лапки" вокруг глаз. Не говорю уже о том, что от сигарет трескается зубная эмаль и гниют зубы. Женщинам, которые курят, советовал бы пользоваться кремами с витамином F. А вообще посоветовал бы женщинам каждое утро и вечер очищать кожу специальными средствами и обязательно наносить увлажняющий крем. Пользоваться им надо начинать с 15 лет", - подчеркнул Маньеро.

gazeta.ua