Рыбная диета

Эта диета способствует не только потере веса, но восполнению в организме недостатка фосфора в сердечной мышце и йода.

Основные продукты диеты – рыба и морепродукты. Если у тебя есть аллергия на морепродукты, то эта диета тебе противопоказана.

В рыбной диете, способствующей потере веса и восполнению недостатка фосфора и кальция в сердечной мышце, основные блюда — рыба, морепродукты.

Выбирай нежирные сорта рыбы, такие как треска, навага, форель, лещ, а так же мидии, кальмары и креветки.

Конечно же, рацион следует разнообразить кисломолочными продуктами, свежими овощами и фруктами, яйцами.

Табу на мучные изделия, картофель и сладости. Из круп можно потреблять только рис, желательно коричневый. И стараться пить как можно больше зеленого чая, способствующего очищению организма от шлаков.

Такой диеты можно придерживаться не более 10 дней (за это время удается сбросить до 3–4 кг), но если ты будешь устраивать раз или два в неделю «рыбный день», это позволит всегда быть в форме.

Меню рыбной диеты

Перед завтраком выпейте большой стакан негазированной воды.

Завтрак: 2 чашки чая (лучше зеленого), 1–2 яйца (всмятку, в мешочек, вкрутую, в виде глазуньи или яичницы) или 1–2 стаканчика йогурта или 100 г обезжиренного творога.

Обед: 2 больших стакана воды перед обедом. После обеда в течение 2-х часов не пить; 250 г рыбы (печеной, вареной, запеченной в фольге – главное, без жира) или морепродуктов. На гарнир — листья зеленого салата, сырые или вареные не крахмалистые овощи (болгарский перец, огурцы, цуккини, брюссельская капуста, брокколи, стручковая фасоль) без масла или приправленные по вкусу обезжиренным йогуртом с пряной зеленью или сбрызнутые лимонным соком; 1 йогурт или 100 г обезжиренного творога.

Ужин: большой стакан воды (за день нужно выпить не менее 1,5 л воды). Ужин такой же, как обед, но более разнообразный. Чередуй горячее и холодное, рыбу и морепродукты, печеное и приготовленное на пару. Играй с цветом овощей.

До сна выпей чашку чая для похудения. Его можно приготовить самой: смешай 20 г бузины (корень), 20 г хвоща, 10 г цветков василька, 10 г земляничного листа, 10 г манжетки и 100 г березового листа. Возьми 1 ст. л. смеси на стакан воды. Кипяти 2 минуты, настаивай 15 минут. Процедить, отжать. Если вам не хочется возиться с травами, можно воспользоваться готовым чаем или аптечным сбором для похудения.

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