Чернику назвали спортивной ягодой

Коктейль из черники имеет право стать частью спортивного питания, считают британские ученые.

Новое исследование, проведенное специалистами из спортивной школы совместно с учеными из института пищевых исследований, свидетельствует, что черника помогает спортсменам восстановиться после тренировок. В ходе эксперимента у спортсменов брали анализ крови после занятий, чтобы определить степень восстановления мышц. При этом часть спортсменов-добровольцев во время и после тренировок получала черничный коктейль.

Анализ показал, что черника повышает уровень антиоксидантной защиты, ускоряя восстановление организма. Ученые полагают, что это действие черники связано с высоким содержанием антоцианов, способствующим естественной регенерации.

medicalxpress