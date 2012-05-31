Йогурт ...управляет эмоциями

Йогурт способен менять активность мозга. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, Лос-Анджелес. Результаты исследования представлены на международной встрече, посвященной заболеваниям пищеварительной системы.

Эксперты установили, что изменение микрофлоры кишечника под действием пробиотических продуктов влияет на эмоциональное состояние. В исследовании приняли участие 45 здоровых женщин в возрасте 18-50 лет. Их разделили на три группы. 1-ая группа не употребляла йогурт, 2-ая группа дважды в день получала по 125 г йогурта без пробиотических культур, 3-ая группа 2 раза в день употребляла по 125 г йогурта с пробиотиками.

С помощью функциональной МРТ ученые доказали, что у женщин, употреблявших пробиотический йогурт, эмоциональный ответ на негативные стимулы был наиболее низким по сравнению с другими участницами эксперимента.

Исследования по изучению взаимосвязи эмоционального состояния и пробиотических изменений микрофлоры кишечника продолжаются.

umj.com.ua